Musique. Cabourg mon Amour : les 10 premiers noms du festival dévoilés

Pour fêter ses dix ans, le festival Cabourg mon Amour voit les choses en grand. Les dix premiers noms viennent d'être dévoilés lundi 12 février par les organisateurs.

En tête d'affiche, on retrouve le Caennais Joseph Kamel, Danyl, la chanteuse Sam Quealy, ⁠Aupinard et ses mélodies brésiliennes, le groupe belge ⁠COLT, ⁠les DJ Radio Cargo, Marina Trench et Tatie Dee, ⁠Zélie, ⁠Noor, ⁠Jean, ⁠Lancelot et enfin Passagers. Le festival prend ses quartiers sur la plage de Cabourg du 20 au 22 juin prochain. D'autres noms et la programmation officielle seront dévoilés mi-avril. La billetterie est d'ores et déjà accessible sur le site du festival. Le pass 3 jours coûte 65€.