[Vidéo] Le Havre. La façade du Normandy retrouve ses couleurs d'origine

"J'attendais cela depuis vingt ans !", sourit Sylvia Spahija. Jeudi 16 septembre, elle était l'une des rares à assister au dévoilement de la nouvelle façade du Normandy, l'ancien cinéma-théâtre de la rue Aristide-Briand, au Havre. Un jalon important dans le titanesque chantier de restauration, relancé par ses enfants à la mort de leur père qui avait racheté le site dans les années 90.

"J'aurais aimé que mon mari puisse être là. Mais je suis enchantée pour les Havrais qui adoraient cet endroit."

Une façade art déco

Blanc éclatant, vert émeraude, avec une touche de rouge : la façade art déco a retrouvé ses couleurs d'origine, semblables à celles de l'ouverture en 1934. "C'est la première étape vraiment visible, qui a mobilisé au moins dix entreprises, détaille Jessy Spahija, maître d'œuvre du chantier. Après trente ans de fermeture, on repart avec une façade neuve et j'espère que cela va sensibiliser les gens au projet."

Pour restaurer à l'identique la façade, la famille a pu s'appuyer sur le travail de l'Association de sauvetage du patrimoine havrais (ASPH), qui a modélisé le bâtiment en 3D et colorisé des photos d'époque. "Voir le résultat de nos recherches, passer du numérique à la réalité, cela fait quelque chose", remarque son président, Christopher Vimare. Avec l'ASPH, il fera découvrir au public l'histoire du Normandy ce week-end des 18 et 19 septembre, puis un samedi par mois. "On prouve que sauvegarder le patrimoine, c'est possible."