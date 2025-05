People. Alain Souchon fête ses 81 ans dans ce petit village du Cotentin

C'est confirmé ! Alain Souchon revient à Portbail à la fin du mois de mai ! Le chanteur, légende de la chanson française depuis 1970, revient dans le Cotentin et sera dans la petite ville de Portbail pour fêter son 81e anniversaire. "Il est né le 27 mai 1944 et sera chez nous le 27 mai, donc très précisément le jour de son anniversaire. De plus, c'est la première fois qu'il revient dans le Cotentin depuis son enfance", annonce fièrement Francis d'Hulst le maire délégué de la commune.

"On aimerait bien l'entendre chanter 'Portbail' à Portbail !"

Bien que la visite soit extraordinaire, elle se fera dans l'intimité de la bourgade. "Il n'y aura pas de concert, peut-être une réception ouverte au public mais pour l'instant nous n'avons pas fixé d'emploi du temps", confie l'élu. La commune nourrit cependant un espoir secret : "On aimerait bien l'entendre chanter Portbail à Portbail !" En effet en 1985, le chanteur a publié dans son album C'est comme vous voulez, une chanson en l'honneur de la ville cotentinoise où il aurait passé ses vacances jusqu'à ses 10 ans.