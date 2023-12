Manche. Noël : il répare et recycle les guirlandes des communes

Il répare et recycle des vieilles guirlandes lumineuses de Noël de plusieurs communes dans la Manche. Alex Lebruman, installé à Portbail, a créé il y a plus d'un an Normandie illuminations. Une bonne opportunité pour les mairies qui souhaitent embellir leur village en réutilisant des guirlandes qui, le plus souvent, quand elles ne fonctionnent pas, restent dans le grenier ou au fond d'un placard de la mairie.

Alex Lebruman explique son entreprise Impossible de lire le son.

Alex Lebruman a créé Normandie illuminations.

La magie de Noël opère

Alex Lebruman est un grand passionné de Noël depuis tout petit. Agent de sûreté à la centrale nucléaire de Flamanville et réserviste en gendarmerie, le jeune homme trouve que la période de Noël, grâce aux illuminations, apporte de la gaieté et de la magie. Il a d'ailleurs décoré comme il se doit l'extérieur et l'intérieur de sa maison pour les fêtes, avec des guirlandes qui scintillent, une mode appréciée aujourd'hui.

La tendance des illuminations pour cette année 2024 Impossible de lire le son.

Des économies envisagées pour les mairies

Avec cette solution, les mairies qui refont faire leurs décorations font des économies… Des coûts, selon Alex Le Bruman, divisés par deux, voire par trois.