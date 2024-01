Manche. A 15 ans, il veut devenir champion du monde de sambo sportif

Maximilien Henry habite à Canville-la-Rocque, près de Portbail. L'adolescent âgé de 15 ans est quadruple champion de France de sambo, un sport d'autodéfense sans arme originaire de Russie qui allie les techniques de la lutte, du judo et du karaté.

Les succès au rendez-vous

Le jeune homme pratique ce sport depuis l'âge de 9 ans. "Le sambo sportif consiste à mettre son adversaire sur le sol, explique Maximilien Henry. C'est quatre points si on y arrive. Sur le côté, c'est 2 points, et sur le ventre, 1 point. Il faut marquer le plus de points en cinq minutes chrono." En 2017, l'adolescent découvre les compétitions, il termine troisième du tournoi Grand Ouest à Sottevast. Il a également la chance de participer à son premier championnat de France à Pleyben, en Bretagne. Pour progresser, il s'inscrit quelques mois à des cours de lutte. Il enchaîne ensuite les succès et les titres de champion de France de sambo. Toutes les semaines, c'est au complexe sportif Nordez qu'il s'exerce avec son club : l'AS Cherbourg.

Ses projets pour 2024

En parallèle de sa passion, le jeune poursuit ses études au lycée hôtelier de Granville, en seconde Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR). Maximilien souhaite devenir champion du monde en 2024. Il disputera le prochain tournoi Grand Ouest le samedi 27 janvier et un nouveau championnat de France en avril.

Dans la Manche, il existe aussi des clubs de sambo sportif à Tollevast, Sottevast, Virandeville, Urville-Nacqueville ou encore La Barre-de-Semilly près de Saint-Lô.