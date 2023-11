Manche. Face à la montée des eaux, ces élèves sensibilisés vont désormais alerter et agir

Ils préparent leur avenir. Tous les élèves du collège André-Miclot à Portbail ont été sensibilisés, du lundi 13 au vendredi 17 novembre, au dérèglement climatique et à la montée des eaux. Dix ateliers étaient organisés en lien avec le Conseil départemental de la Manche. Ces jeunes prennent ainsi conscience du futur danger qui arrive.

Sensibiliser et informer à leur tour les habitants

Les équipes pédagogiques et éducatives ont souhaité construire un projet "ambitieux" et "expérimental". Objectif ? Permettre aux élèves de porter à la connaissance des habitants les messages et les informations permettant de comprendre le phénomène du changement climatique et les nécessaires adaptations pour y faire face. Les ateliers proposés étaient divers : architecture flottante, bande dessinée, médias, science, fresque sur le climat, jeux de la médiathèque, graff et arts visuels, expression corporelle, musique…

La liste des actions possibles

Les jeunes sont pleins d'idées pour informer la population, comme la réalisation d'expositions et de conférences avec des scientifiques, la création de parcours de sensibilisation, l'animation de débats ou de tables rondes, la réalisation de supports de communication et d'enquêtes… Certains ont aussi des idées pour faire face à la montée des eaux comme des maisons flottantes ou encore la relocalisation.