[Interview] Collision entre deux avions Rafale. Décès du Manchois Sébastien Mabire : l'hommage émouvant de son frère

Le capitaine Sébastien Mabire, originaire de Brix près de Cherbourg, est décédé dans une collision entre deux avions de chasse mercredi 14 août en Meurthe-et-Moselle. L'instructeur était accompagné de son élève, le lieutenant Matthis Laurens, tué également dans cet accident. Si toute sa famille vit encore aujourd'hui dans la Manche, lui était installé avec son épouse originaire de La Hague et leurs enfants à Parentis-en-Born dans les Landes.

Il quitte la Manche très jeune

Depuis tout jeune, Sébastien Mabire a toujours eu envie de voler. Sébastien avait d'abord réalisé quatre années au collège Le Ferronay à Cherbourg, puis une année au lycée Millet : "Il a quitté la Manche à 16 ans pour partir à Saintes", explique Nicolas Mabire, son frère habitant à Portbail. Il y a obtenu son bac à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA). Il s'est ensuite formé au métier de mécanicien à Rochefort avant d'être nommé à Metz. C'est en 2013, à Tours, que Sébastien Mabire devient militaire pilote de chasse. Il a également une formation de pilote de combat. Sa carrière opérationnelle commence au sein du régiment de chasse 2/30 "Normandie Niémen". Depuis août 2022, il était instructeur au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 "Aquitaine".

• L'interview complète de Nicolas Mabire, frère du capitaine Sébastien :

"Amoureux de tout l'espace aérien"

Nicolas Mabire ajoute que son frère avait bien sûr un "attachement particulier" avec la Manche. "Il avait survolé le centre équestre de Portbail dans lequel je travaille, il m'avait dit qu'il avait vu le Mont-Saint-Michel, il était amoureux de tout l'espace aérien : au-dessus de la France et notamment de la Manche." Son frère note "sa joie de vivre, son engagement vis-à-vis de la France, son envie de défendre le drapeau bleu blanc rouge. Mon frère, c'était celui qui mettait le drapeau en haut du mât à côté de la girouette à la maison. C'était un mari et père très soudé avec sa famille, son engagement quotidien était toujours vers sa femme et ses enfants." Il était aussi très amoureux du sport : "Les derniers échanges que j'ai eus avec lui, c'était autour des Jeux olympiques, il regarde toutes les épreuves. La dernière phrase qu'il m'a dit à propos des JO : 'La France est magnifique'."

Sébastien Mabire, à gauche, et Matthis Laurens. - Armée de l'Air et de l'Espace

Les honneurs militaires pour les deux pilotes tués seront rendus la semaine prochaine par le ministre démissionnaire des Armées Sébastien Lecornu.