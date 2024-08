Collision entre deux Rafale. L'un des deux pilotes décédés est Manchois

Un drame a touché l'armée de l'air et de l'espace, mercredi 14 août. Deux Rafale, des avions de chasse, se sont percutés en plein vol, au-dessus de la Lorraine. Si le pilote du premier appareil a réussi à s'éjecter avant l'impact, ce n'est pas le cas de l'instructeur et de son élève dans le second, qui sont décédés.

L'une des victimes vient de Brix

Le capitaine Sébastien Mabire était pilote de chasse depuis 2013. "Il a commencé sa carrière opérationnelle au sein du régiment de chasse 2/30 "Normandie-Niémen" avant d'être instructeur au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 Aquitaine, depuis août 2022", précise l'armée de l'air et de l'espace.

Surtout, le militaire viendrait de la Manche. Sur ses réseaux sociaux, Mathilde Lair de Gourmont, candidate aux Législatives dans la 4e circonscription du département avant de se retirer, lui rend hommage. "C'était un jeune homme de Brix qui avait travaillé dur pour réaliser son rêve : voler", écrit-elle.

L'autre victime de cet accident se nomme Matthis Laurens. "Pilote de chasse breveté en 2021, il était affecté sur Rafale au sein du régiment de chasse 2/30 "Normandie-Niemen" depuis novembre 2023. Il poursuivait son instruction au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 "Aquitaine"", dévoile l'armée de l'air et de l'espace.