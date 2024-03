Près de Cherbourg. Un mort et trois blessés graves dans une collision entre une voiture et une ambulance privée

La circulation a dû être fermée dans les deux sens lundi 18 mars, vers 13h20, après une collision mortelle entre une voiture et une ambulance privée au niveau de la route du Mont-Fanu (D56), axe qui permet de relier la RN13 aux secteurs de Flamanville et de La Hague. Les faits se sont produits à hauteur de Brix, près de Cherbourg.

Un automobiliste de 35 ans tué

Dans la voiture, un conducteur âgé de 35 ans a été déclaré décédé malgré les manœuvres de réanimation entreprises par les sapeurs-pompiers et une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Dans l'ambulance privée, un homme de 42 ans, grièvement blessé, a été transporté par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 au CHU de Caen. Deux femmes de 40 et 56 ans, qui se trouvent également dans un état grave, ont été évacuées vers l'hôpital Pasteur.

Les circonstances de cet accident restent à déterminer. Une "collision frontale à forte cinétique" est évoquée par les secours. L'intervention a mobilisé au moins 27 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Tourlaville, Cherbourg et Valognes, et deux équipes médicales du SMUR. La préfecture de la Manche a demandé en début d'après-midi aux automobilistes d'éviter le secteur.