La Hague. Deux jeunes de 15 et 19 ans dans un état grave après un accident

Un accident impliquant une voiture seule avec à son bord cinq jeunes s'est produit lundi 22 avril, peu avant minuit, à Sainte-Croix-Hague. L'automobiliste, qui circulait sur la route départementale 22 au niveau du lieu-dit Le Bacchus, aurait percuté "à vive allure" le pont avec la départementale 901, axe Cherbourg-La Hague, qui passe au-dessus de la route.

Deux jeunes hommes grièvement blessés

Parmi les jeunes, deux hommes âgés de 15 et 19 ans ont été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Les trois autres passagers, des jeunes femmes âgées de 15, 17 et 19 ans, et plus légèrement blessées, ont aussi été évacuées au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC). L'intervention a mobilisé au moins 26 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Bricquebec, Cherbourg, La Hague, Les Pieux et Tourlaville, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La gendarmerie était également présente sur les lieux pour sécuriser la zone et commencer à déterminer les circonstances de l'accident.

