Orne : êtes vous un greeter ?

To "greet" signifie "accueillir" en anglais. Les greeters sont nés à New York en 1992, à l'initiative d'une habitante qui souhaitait faire partager aux touristes "le vrai New York des New Yorkais".

Les greeters sont des habitants qui font visiter gratuitement leur ville. Ce système existe déjà par exemple à Shanghaï, Buenos Aires, Melbourne, Toronto, et en France, dans une quinzaine de villes : Paris, Lyon, Marseille, Rennes...

Chaque Alençonnais est un "greeter" en puissance ! Pas besoin d'être un spécialiste du tourisme ou d'être polyglotte. Il suffit de disposer de quelques heures de temps libre, d'aimer le contact et son territoire.

Alençon, mais aussi tout le département de l'Orne

Tout comme l'Office de tourisme du Pays d'Alençon, le Comité départemental du tourisme veut développer ce concept à l'ensemble du territoire de l'Orne. Il recherche donc des "Greeters" dans toutes les villes du département. Les volontaires doivent s'adresser dans leur office de tourisme.

Ecoutez les explications d'Anne-Sophie Bouillet, chargée de mission à l'Office de tourisme du pays d'Alençon. Une réunion d'information des volontaires sera organisée à l'Office de tourisme d'Alençon le lundi 13 mai à 17h30.

Contacts pour davantage d'information

Office de tourisme du pays d'Alençon. Anne Sophie Bouillet - 02 33 80 66 30

Pour les autres secteurs de l'Orne, auprès du Comité Départemental du Tourisme. Christelle Courant - 02 33 28 88 71