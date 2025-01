Alençon. Bilan positif pour l'office de tourisme depuis son déménagement en centre-ville

"Le bilan est positif", commence Fabienne Mauger, présidente de l'office de tourisme d'Alençon. Le bureau d'information touristique, anciennement situé dans la Maison d'Ozé, a déménagé le 17 juillet 2024 dans le centre-ville, rue aux Sieurs. Cette nouvelle localisation est jusqu'à maintenant une réussite. Sur la période de juillet à décembre 2024, l'office a enregistré 22% de visiteurs supplémentaires, soit environ 2 300 personnes de plus que sur la même période en 2023.

"On a une localisation stratégique, on est beaucoup plus ouvert et transparent avec des grandes vitrines, présente le directeur, Charles Marceau. On a eu un effet d'ouverture en juillet, poursuit-il. Mais on a constaté que ça s'engageait dans le temps. On a eu près de 500 personnes de plus sur le mois de décembre par rapport à 2023, qui était déjà une bonne année."

Porte d'entrée du territoire communautaire

Ce nouvel espace, entièrement rénové par la Ville et adapté aux nouveaux modes de consommation touristique, se compose en deux espaces bien distincts que sont l'information touristique et la boutique. "Même si on s'appelle Alençon Tourisme, on est bien au-delà. C'est la porte d'entrée qui doit rayonner sur l'ensemble du territoire communautaire", assure le directeur.

L'année 2025 verra la création du nouveau site internet de l'office de tourisme (lancé au premier trimestre). De nouvelles visites guidées et de nouveaux ateliers vont aussi être créés pour les habitants, "qui font partie de notre cœur de cible", mais aussi pour les touristes, avec notamment un développement du tourisme médiéval et du tourisme spirituel.