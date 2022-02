Alençon. Lancement de la saison touristique 2018 à Alençon

Le lancement de la saison touristique 2018 s'est déroulé mercredi 30 mai à la Halle aux blés à Alençon (Orne). Emmanuel DARCISSAC, maire d'Alençon et son adjoint Dominique ARTOIS ont présenté des lieux touristiques significatifs d'Alençon, illustrant le dynamisme de la ville. Ils ont également introduit l'élaboration d'une nouvelle stratégie de développement touristique pour " valoriser le territoire ", axé sur le rayonnement, le dynamisme, la modernité et l'accessibilité. Cinq films promotionnels ont mis en lumière la communauté urbaine sous ses aspects culturels, festifs, spirituels et naturels. Le Directeur de l'Office du Tourisme de la Communauté urbaine d'Alençon, Pierre BOUTON présente le but principal de cette soirée de lancement.

[Son1]

Lors de cette soirée, de nombreux acteurs du tourisme étaient présents : prestataires touristiques, partenaires culturels et institutionnels mais aussi des exploitants et des commerçants. Le tourisme représente environ 42 millions de retombées économiques par an pour pas moins de 283 activités proposées en 2018 dans la Communauté urbaine. Le Directeur de l'Office du Tourisme souligne les opportunités créées lors de soirées comme celles-ci et exprime ces attentes.

[Son2]

