Alençon. L'office de tourisme inaugure son nouvel espace d'accueil rue aux Sieurs

Depuis mercredi 17 juillet, l'office de tourisme d'Alençon accueille le public dans ses nouveaux locaux situés au 38 rue aux Sieurs, en plein cœur du centre-ville. Ce déménagement inaugure une nouvelle étape pour Alençon Tourisme.

Après l'acquisition du site par la Ville d'Alençon en 2023, les anciens locaux de la Maison d'Ozé cèdent la place à un espace plus moderne et spacieux, autrefois occupé par une quincaillerie puis des magasins de vêtements. L'emplacement permet à l'office de tourisme de répondre aux nouveaux besoins des visiteurs et des locaux.

La Maison d'Ozé toujours utilisée

Le nouveau pôle d'accueil se compose de deux espaces principaux. Le bureau d'information touristique présente de manière traditionnelle le territoire, ses activités et ses partenaires, tout en offrant la possibilité de développer de nouvelles offres sur place. Le mobilier de cet espace, conçu par les services de la collectivité, rend hommage à l'ancienne quincaillerie. Par ailleurs, la boutique met en avant des produits locaux en collaboration avec Orne Terroir et Saveurs de Normandie. Les visiteurs peuvent y découvrir une nouvelle gamme de souvenirs et d'idées cadeaux.

Le désormais ancien accueil de tourisme, la Maison d'Ozé place de la Magdeleine, va continuer d'être utilisé par l'administration d'Alençon Tourisme.

Pratique. Les nouveaux locaux sont ouverts du lundi au samedi, de 10h à 18h. Plus d'informations sur visitalencon.com