En ce début d'été, la Fête de la Vire, c'est le rendez-vous familial à ne pas manquer à Saint-Lô samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 sur la plage verte.

Cette année, la Ville de Saint-Lô a souhaité se parer des couleurs basques et proposer une fête aux accents de féria comme on peut les trouver au Pays basque.

Et pour cela, un programme riche en animations vous attend avec notamment la venue d'Elgarrekin, troupe basque auquel il vous faudra vous mesurer au cours d'épreuves de force et de courses en tout genre. Ceci, toujours dans la bonne humeur et dans une ambiance de franche camaraderie.

Bien sûr, comme les années précédentes, les associations saint-loises ne seront pas en reste. Outre les divers stands qui vous permettront de découvrir leurs activités, elles vous proposeront démonstrations et animations tout au long du week-end (escrime, capoeira, travail de l'osier, danse…).

Laurent Enguehard, adjoint au Maire en charge de la vie associative, du tourisme et du territoire numérique au micro Tendance Ouest de Wilfried.

La fête de la Vire et des associations Impossible de lire le son.

Toutes les infos sur saint-lo.fr.