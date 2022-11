[Enquête] Pays de Caux. (Trop) chaud les pommes de terre

L'été 2022, sec, a empêché les pommes de terre de grossir dans le pays de Caux. Exemple à Goderville.

"Fin mai, la météo s'est détraquée. Au 15 juillet, on voyait une catastrophe se profiler. Au 15 août, on s'est dit que c'était mort." Au moment de récolter les dernières rangées du cru 2022, Frédéric Malo rembobine la saison de pommes de terre. Comme ses voisins du pays de Caux, cet agriculteur a vu son rendement reculer en moyenne de 30 % par rapport à une année normale. "Aucune variété n'a vraiment tiré son épingle du jeu", constate le producteur, qui dirige avec son épouse Géraldine une exploitation familiale située aux confins de Goderville et Ecrainville.

Pourtant, ce coin de Normandie bénéficie "des meilleures terres de France", propices au tubercule : un climat humide exceptionnel, sans pluies excessives. "Cette année, plusieurs phénomènes se sont conjugués : le manque d'eau, les fortes chaleurs et des vents d'est qui assèchent la terre sans nous ramener la petite rosée habituelle de la pointe de Caux", détaille le producteur. Les calibres nettement inférieurs récoltés cette saison entraînent un déficit sur les grosses pommes de terre de consommation, dédiées notamment à la frite. Une spécialité chez les Malo, qui ont ouvert en 2010 leur propre atelier de conditionnement de frites fraîches crues sous vide. "Depuis 1969, on travaillait déjà en circuit court, avec des camions, des livreurs et la logistique qui va avec."

"Certains comparent à

la sécheresse de 1976, mais on ne cultive pas les mêmes variétés"

L'exploitation emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes, entre la culture, la livraison ou l'administratif. Elle fournit grandes et moyennes surfaces, restaurateurs et particuliers. "Toutes nos pommes de terre sont vendues à moins de 100 kilomètres de la cour", souligne Frédéric Malo. Une proximité qui permet aussi de moins subir les fluctuations du marché mondial. "On connaît plutôt des variations de prix de vente d'un à deux, contre des variations d'un à huit à l'export", estime le producteur. Sur son exploitation de polyculture, typique du pays de Caux, il cultive blé, lin, orge, betteraves et principalement une quinzaine de variétés de pommes de terre. Une culture qui évolue. "Certains comparent cette année à la sécheresse de 1976, mais on ne cultive pas les mêmes variétés qu'à l'époque. Les nouvelles pommes de terre chassent les anciennes, elles sont plus résistantes aux maladies, à la sécheresse, aux excès d'eau, etc.", énumère Frédéric Malo. Il travaille "le plus possible avec des variétés locales", en lien avec la Société industrielle agricole du pays de Caux (Siac) à Yvetot, productrice de plants, ou le Comité nord de Bretteville-du-Grand-Caux, station de recherche dédiée à la pomme de terre (lire par ailleurs). Évoluer, cela veut dire aussi abandonner certaines variétés pourtant populaires auprès des consommateurs, comme la charlotte, une pomme de terre à chair ferme. "J'ai mis du temps à me décider, mais on n'en fait plus, car elle est vraiment trop sensible au manque d'eau." Aujourd'hui, il ne regrette pas son choix : "Avec une année comme celle-là, on aurait eu jusqu'à 50 % de rendement en moins sur certaines parcelles."