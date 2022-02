Canteleu. Le CSI de Canteleu Happy Jump a fait le plein

Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre 2016, le CSI de Canteleu (Seine Maritime) Happy Jump accueillait la crème des cavaliers internationaux pour sa première édition du Happy Jump.

Durant ces 4 jours intenses, 17 épreuves de saut d'obstacles se sont dérouler devant des milliers de spectateurs.

Palmarès:

Vendredi, Le Prix du Haras du Loup a été remporté par le couple luxembourgeois Charlotte BETTENDORF et SAFIR III.

Le samedi, le prix du département Seine Maritime a été remporté par le belge Koen VEREECKE sur FIDAURA VAN HET POLDERHOF, le prix de la Métropole a été remporté par le français Jonathan CHABROL sur FELTON DU MONT.

Le Dimanche, chez les amateur, le Grand Prix Leclerc Bapaume a été remporté par Emma POIZAT sur TIFFANY MAIL, puis chez les pros, dans le Grand Prix de la Région Normandie, c'est le belge Constant VAN PAESSCHEN sur CALORE VAN DE HELLE qui remporte la compétition et sa dote de 47000€ devant des milliers de spectateurs. Les 2e et 3e places sont pour des francais: Nicolas DESEUZES sur QUILANE DE LEZEAUX et Alexandre FONTANELLE sur QUAPRICE DE L'ETIVANT.

