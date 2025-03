Bonne table à Caen. Voyage au Québec chez Les Poutineurs

Lorsque j'arrive chez Les Poutineurs, avenue de la Libération à Caen, je suis sûre de me régaler. J'adore la poutine, un plat québécois composé de frites et fromage, et je sais que je suis accueillie par des experts. Le restaurant a remporté deux fois de suite le prix de la meilleure poutine internationale. C'est donc confiante que je m'installe à une table face à l'immense fresque murale mêlant Vikings, Normandie et Québec.

Du Québec à la Normandie

L'établissement propose huit poutines différentes : classique, au porc effiloché, avec saucisse de Toulouse, végétarienne, au curry… "Nos prix varient entre 10€ et 12€", introduit le gérant de l'établissement, Victor Rouxel. Je choisis la poutine classique au bacon (11€). Elle est rapidement prête, son appétissante odeur précédant son arrivée. Je ne prends pas vraiment le temps de regarder le plat : à peine servi, à peine entamé. C'est excellent ! Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé, alors ces retrouvailles sont d'autant plus délicieuses. La recette est simple : frites, fromage en grains, sauce brune et bacon. "Les pommes de terre viennent de l'Eure, le fromage vient du Canada (on n'en trouve pas en France), et nous faisons la sauce brune nous-mêmes." La sauce brune est la sauce "typique" de la poutine : jus de bœuf et de volaille, et "oignons caramélisés au sirop d'érable". Ce n'est pas le plat le plus sain, je dois bien l'admettre, mais une fois de temps en temps c'est un régal. Interrogé sur la recette de la poutine qui a remporté le prix de "meilleure du monde", Victor Rouxel m'explique : "C'est celle à la tartiflette." L'équipe des Poutineurs a décidé de reparticiper après leur victoire l'année dernière. "On a ressorti cette recette qu'on avait proposée il y a quelque temps et qui avait vraiment bien marché." Le gérant ajoute que cette recette mettait en avant "nos partenaires locaux".

La poutine classique au bacon.

Pratique. 12 av. de la Libération, Caen. Lundi au vendredi : 12 h-14h15 et 19h-23h. Samedi et dimanche : 12h-23h. Tel : 02 61 10 03 74.