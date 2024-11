Bonne table à Caen. Le Boudoir : chic et accessible

De l'extérieur, le restaurant Le Boudoir donne envie d'y entrer. Une jolie terrasse le précède dans une rue perpendiculaire à la place Saint-Sauveur de Caen. En y entrant, je découvre un décor charmant, à la fois raffiné et chaleureux, "chic et feutré" comme aime le dire le gérant Frédéric Devy. L'établissement porte bien son nom. "J'ai racheté le restaurant, qui vient tout juste de rouvrir, début novembre."

Chic et intimiste

Je m'assois au fond de la salle, et les cartes arrivent. Des plats simples et traditionnels, les prix oscillant entre 10€ et 13€. Je commande des tagliatelles à la crème et au saumon fumé (12€), et accompagne le tout d'un verre de vin rouge. L'ami avec qui je déjeune demande le plat du jour (10€) : canard avec pommes de terre grenaille et champignons. "Nous faisons des plats simples, abordables. Tout est frais, fait main, et plutôt local : nous prenons les bons produits au bon endroit." Mes pâtes sont délicieuses, avec ce qu'il faut de crème et de saumon. Une touche de persil allège ce plat riche, ce qui n'est pas déplaisant. Et pour avoir goûté le canard de mon ami, il est tout aussi bon. Je choisis de prendre un dessert, et hésite entre la panna cotta aux fruits rouges, ou le tiramisu. Ce sera ce dernier. "Tous les desserts sont à 5€." A peine commandé, à peine arrivé… et je ne suis pas déçue, même si j'ai du mal à finir. Depuis sa réouverture, Le Boudoir a peu changé. "Nous avons gardé les équipes, la décoration et l'ambiance, tout nous convenait comme ça." Dans les modifications, "nous ouvrons désormais à 10h le vendredi pour le café du matin, et proposons des déjeuners en semaine". Le restaurant, auparavant ouvert uniquement le soir, propose essentiellement pour le dîner des plats à partager (pizzas, planches, tapas…). Conclusion : je me suis régalée pour peu cher, avec un service accueillant. Un lieu à (re)découvrir.

Mes pâtes au saumon.

Pratique. 15 Rue Pemagnie à Caen, lundi au jeudi : 12h/1h, vendredi de 10h/1h et samedi de 17h/1h. Tel : 02 31 93 39 43.