Vers un retour des autocars sur les routes ornaises

la circulation de toutes les lignes régulières d'autocars est réautorisé depuis quelques minutes (15 h),

excepté pour :

-la ligne 21 en totalité (La Ferté-Macé-Carrouges-Alençon)

-la ligne 30 en totalité (Carrouges-Boucé-Argentan)

-la ligne 61 en totalité (L'Aigle-Moulins la Marche-Alençon)

-la ligne 71 en totalité (Alençon-Mamers-Bellême-Nogent le Rotrou)

-la ligne 70 partiellement entre Mortagne au Perche et Nogent le Rotrou

-la ligne 72 partiellement entre Bellême et Ceton



Les circuits SATPS (scolaires) sont également rétablis ce soir pour les centres scolaires

de:

-Tinchebray

-Athis de l'Orne

-La Ferrière aux Étangs

-Flers

-Domfront

-Céaucé

-Passais La Conception



Tous les circuits (scolaires et lignes régulières du réseau CAP ORNE) reprendront normalement vendredi 10 décembre; mais il appartiendra aux transporteurs, en liaison avec leurs conducteurs, d?évaluer localement la situation et de déterminer si les services sont réalisables dans des conditions de sécurité acceptables, plus particulièrement dans le secteur du Perche.

