[Photos] Fécamp. Le nouveau casino a ouvert ses portes

Le nouveau casino Joa de Fécamp est ouvert. L'établissement du front de mer a fermé ses portes dimanche 17 novembre à 20h pour s'installer dans un bâtiment tout neuf à la Mâture, entre le port et l'office de tourisme. Après un déménagement des machines à sous dans la nuit de dimanche à lundi, le nouvel établissement a ouvert au public lundi 18 novembre à 14h.

Le nouveau casino a été inauguré en présence de la ministre Marie-Agnès Poussier-Winsback.

L'inauguration officielle s'est tenue en présence de Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée chargée de l'Economie sociale et solidaire, de David Roussel, maire de Fécamp, de Damien Dufort, directeur général adjoint du groupe Joa, et de Damien Lefrançois, directeur du casino de Fécamp.

Le nouvel établissement est plus vaste que l'ancien, 2 800m². Plus qu'un lieu de jeux, il se veut un lieu de loisirs et de détente. "Le casino Joa de Fécamp est bien plus qu'un simple lieu de jeux. Il s'agit d'une véritable destination de loisirs et de divertissement, conçue pour permettre à chacun de s'amuser, se détendre et partager des moments inoubliables. Nous voulons changer le regard sur le monde des casinos", explique Damien Dufort.

Un patio permet aux fumeurs de pouvoir jouer en extérieur.

Jeux, bars et restauration

On y retrouve une salle avec 75 machines à sous dont 14 nouveautés, 18 postes de roulettes anglaises électroniques, sept postes de Black Jack électronique et deux tables de jeux traditionnelles. Un patio extérieur accueille une dizaine de machines à sous, pour les fumeurs. Au cœur de l'espace de jeu a été installé un bar des sports avec écrans géants permettant la retransmission de compétitions sportives. A l'étage, un restaurant bar est à la disposition des clients. Il combine à la fois un restaurant panoramique, un bar lounge, une terrasse avec vue sur le port, une cave à vins. Le restaurant se distingue par sa cuisson à la flamme.

Le restaurant et sa terrasse avec vue sur le port.

"Le nouveau casino constitue un véritable atout pour la commune. Ce pôle de loisirs renforce l'attractivité touristique et culturelle de la ville tout en confortant ses ressources. Le bâtiment, financé et construit par le groupe Joa, sera également un atout patrimonial pour la municipalité, qui en deviendra propriétaire en 2040 à l'issue de la délégation de service public", explique David Roussel. Joa a investi 10 millions d'euros pour ce projet.