Rouen. Des cours de conduite gratuits sont proposés à l'association Top permis

Top permis, c'est le nom d'une association rouennaise dont l'objectif est de donner des cours de conduite gratuits pour les personnes déjà titulaire du Code de la route et qui ont déjà effectué leurs 20 heures de conduite en auto-école. Pour bénéficier de ces heures de conduite supervisées, il faut adhérer à l'association. Pour 50 euros par an, les adhérents sont accompagnés par les 15 bénévoles de l'association, récemment installée à Saint-Sever.

"Notre salaire, c'est le bonheur de celles et ceux qui ont obtenu leur permis"

L'association Top permis a été créée à la suite d'un constat posé il y a près de 11 ans. Au départ, Thierry Raux, président de l'association actuellement âgé de 75 ans, faisait partie du Rotary club. "Un jour, nous avons eu une conférence d'un délégué du préfet qui nous parlait des difficultés de certains jeunes à trouver un emploi quand ils n'avaient pas le permis de conduire." C'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer son association. Aujourd'hui, passer son permis peut être un gouffre financier, surtout lorsqu'il faut payer des heures supplémentaires en plus du forfait d'origine. C'est tout l'objectif de Top permis. "On propose une vingtaine d'heures de conduite supervisées par des accompagnateurs bénévoles", explique Thierry Raux. "Au début, nous avions ciblé les 18-25 ans mais, après une dérogation puis une autre, nous avons décidé qu'il n'y aurait plus de limite d'âge. On a d'ailleurs une stagiaire de 63 ans", ajoute le septuagénaire. Par semaine, 25 conducteurs en apprentissage sont accompagnés. "Notre salaire, c'est le bonheur de celles et ceux qui ont obtenu leur permis", lance Thierry Raux. Pour répondre à la demande croissante, Top permis dispose de trois voitures, dont une à boîte automatique qui possède la même fonction que les véhicules d'auto-école, à savoir : les doubles commandes. "Nos deux voitures à boîte manuelle n'ont pas cette fonction, mais prochainement, on va la rajouter à l'une d'elles", souligne le président de la structure. La plupart des accompagnateurs bénévoles sont retraités, ce qui permet une flexibilité des horaires. Mais avant de devenir accompagnateur, il y a plusieurs étapes. "Il faut suivre une formation interne. Les personnes viennent pour voir si ça leur convient et si elles n'ont pas peur. Puis elles devront faire un stage dans une auto-école pour se former." Les retours varient selon les autos-écoles. "Certaines nous envoient des stagiaires parce qu'ils ne peuvent plus financer leurs cours et d'autres n'ont pas encore bien saisi notre but et nous prennent comme des concurrents. On est là en appoint, pour que nos adhérents obtiennent leur permis", affirme Thierry Raux.