Normandie. Un secteur de l'autoroute A84 fermé durant une nuit

Des travaux nocturnes sont programmés sur l'autoroute A84. Durant la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mars, ils impacteront la circulation dans le sens Caen-Rennes, dans le Calvados. La Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest "va reprogrammer des travaux de réparations ponctuelles (non réalisés en novembre 2023) de la couche de roulement sur l'A84", explique cette dernière dans un communiqué.

Ces travaux auront lieu entre les échangeurs n°47 "Mondrainville" et n°41 "Saint-Martin-des-Besaces". Conséquence, la route sera fermée le temps de l'opération et une déviation sera mise en place. "Merci de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité", conclut la Dirno.