Caen. Les travaux reprennent sur la place Foch, avec des modifications de circulation

Encore quelques mois et la place Foch sera transformée. Les travaux reprennent sur cet axe du centre-ville de Caen à partir du lundi 17 juin, jusqu'au mois de janvier 2025. La place doit être végétalisée sur 44% de sa surface et repensée, pour mieux permettre aux mobilités douces de circuler.

"A l'issue de ces travaux, les modalités d'accès au Cours de Gaulle, à la rue de Verdun, à la rue du 11-Novembre et à la rue des Jacobins ne seront pas modifiées", affirme la municipalité, qui entend mettre en valeur le patrimoine du site, et notamment le monument aux morts situé en son centre.

Le trafic modifié dès lundi

Par contre, d'autres accès sont modifiés. "Les rues Arthur-Leduc et Gabriel-Dupont ne communiqueront plus directement avec la place mais fonctionneront en boucle avec leurs contre-allées respectives." Deux objectifs : diminuer le trafic sur la place et éviter les raccourcis pris par certains automobilistes qui connaissent bien le secteur et les feux de signalisation.

"Pour ce faire, le sens de la rue Paul-Toutain sera inversé afin de permettre un accès facilité à l'ensemble de la ville via le rond-point du 36e Régiment. A sa sortie, la rue Paul-Toutain sera rendue prioritaire sur la rue du 11-Novembre." Ces modifications sont mises en place dès le 17 juin et le début des travaux sur la place.

• Lire aussi. Caen. Travaux, végétalisation… Un nouveau visage pour la place Foch