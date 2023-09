Caen. Travaux, végétalisation… Un nouveau visage pour la place Foch

La place Foch à Caen s'apprête à se métamorphoser d'ici quelques mois. La municipalité a dévoilé son projet de réaménagement mardi 19 septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement visuel sera radical. En revanche, en termes de praticité et de voies de circulation, il ne devrait y avoir que peu de changements.

Place à la verdure

Sur la place centrale, les surfaces seront végétalisées, représentant 2 950 m2 et 44 % de la surface totale de la place. En supplément, 20 arbres seront plantés. Néanmoins, "les circulations seront préservées, en équilibrant les modes motorisés et les modes doux et en favorisant les déplacements doux au travers de la place", précise la Ville de Caen.

Grâce à ce réaménagement, le monument aux morts situé en plein milieu de la place doit être mis en valeur. Les commémorations qui y ont lieu "n'en auront que plus d'allure", et les habitants, ou touristes, pourront plus facilement s'en approcher.

Les travaux sont censés débuter d'ici le mois de mars 2024 et devraient durer un an, puisque le projet sera terminé en mars 2025. Le coût total des opérations est de quasiment 2 millions d'euros.