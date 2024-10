Visite. Dans le quotidien du botaniste des Jardins Suspendus du Havre

Aux Jardins Suspendus du Havre, la végétation est reine. Pas moins de 17 hectares de verdures ont élu domicile dans le quartier Sanvic au Havre. Niché à l'intérieur de l'ancien fort de Sainte-Adresse, ce jardin botanique se trouve sur les hauteurs du Havre. Il offre une vue panoramique sur la ville basse, l'estuaire et la Manche. Un lieu à couper le souffle que Laurent Ballot, chef de secteur Jardins Suspendus, entretient chaque jour.

"Mon rôle est d'enrichir les collections"

"C'est une passion partagée par tous", assure Laurent Ballot. Lorsqu'il évoque son métier et celui de ses équipes, qu'il dirige depuis 2021 au Havre, ses mots sont élogieux. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé pour le Jardin des Plantes à Paris. Aujourd'hui, il est en charge des collections des Jardins Suspendus au Havre. "Mon rôle est d'enrichir les collections", explique le spécialiste, qui dénombre différentes espèces venues du monde entier. Une diversité rendue possible grâce aux échanges de graines qu'il effectue avec d'autres jardins internationaux.

Des missions différentes

L'hiver est une saison importante pour Laurent Ballot et ses collègues, mais l'arrivée du printemps et de l'été l'est d'autant plus. "C'est une période assez intense", confie le passionné. La majeure partie de l'activité est liée à l'arrosage et au désherbage. C'est aussi le moment de recenser les différentes variétés présentes dans les jardins pour l'inventaire. Certaines manqueront à l'appel, car elles dépendent des conditions climatiques. "L'excès d'eau a été fatal à certaines plantes", indique Laurent Ballot. Malgré ces pertes, le botaniste est pourtant certain d'une chose : "C'est un univers où l'on est toujours émerveillé."