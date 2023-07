Fécamp. Le Palais Bénédictine fête ses 150 ans d'ouverture au public

En 1510 à l'Abbaye de Fécamp, le moine bénédictin Dom Bernardo Vincelli aurait créé un élixir secret à succès : l'ancêtre de la liqueur "Bénédictine". Ancêtre, parce qu'il aurait été produit uniquement dans cette abbaye jusqu'à ce que sa recette se perde, à la Révolution française.

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'un négociant en vin, le Fécampois Alexandre Le Grand, la retrouve, la déchiffre et lance la liqueur Bénédictine. Il fait construire ensuite le Palais Bénédictine, chef-d'œuvre architectural d'inspiration gothique et Renaissance, pour offrir un écrin prestigieux à l'unique distillerie Bénédictine au monde, toujours en fonctionnement de nos jours, et à sa collection d'œuvres d'art.

Un cadeau d'anniversaire

Le Palais Bénédictine se découvre sous tous les angles. Au programme : une visite libre du musée, avec sa collection d'art ancien et sacré et son exposition sur l'histoire contemporaine de Bénédictine, une visite guidée de la distillerie et des caves, et une dégustation commentée. Pour ses 150 ans, l'établissement s'offre un coup de jeune en rénovant les salles Gothique et Renaissance, et l'oratoire. Elles rouvrent en juillet. Des tarifs réduits, une introduction guidée et un cocktail de bienvenue sont mis en place pour compenser leur fermeture temporaire.

Le musée renferme une collection d'œuvres d'art et une exposition sur l'histoire contemporaine de Bénédictine.

En plus de ces visites, deux autres expériences sont possibles. La première est une découverte visuelle et olfactive des huit alcoolats, à la base de l'élaboration de la liqueur, et des différents stades de la production de Bénédictine. La seconde propose aux visiteurs de devenir barman le temps de quelques instants. Après la visite du Palais, ils réalisent trois cocktails à base de Bénédictine suivant des techniques différentes.

Pratique. Ouvert du lundi au dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.