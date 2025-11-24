En ce moment Impossible James ARTHUR
Alençon. La maison des 7 colonnes réhabilitée en cinq logements et un commerce

Patrimoine. Vendredi 21 novembre, la maison des 7 colonnes, classée Monument historique, a été inaugurée après trois ans et demi de travaux. D'ici février prochain, elle accueillera des locataires en situation de handicap dans ses cinq logements et une boutique d'artisans d'art au rez-de-chaussée.

Publié le 24/11/2025 à 17h36 - Par Lucie Peudevin
La maison des 7 colonnes s'apprête à recevoir cinq locataires dans ses appartements à partir de février. - Lucie Peudevin

A Alençon, c'est une renaissance au cœur du centre historique. Vendredi 21 novembre, la maison des 7 colonnes a dévoilé sa nouvelle allure à Alençon. Ce bâtiment du XVe siècle est classé Monument historique depuis 2017.

Inoccupée depuis 2014 et abîmée par les infiltrations, la maison des 7 colonnes reprend sa place dans le patrimoine alençonnais après une rénovation de près de 2 millions d'euros. Après trois ans et demi de travaux, la maison des 7 colonnes s'apprête à accueillir des personnes en situation de handicap dans ses cinq logements, dont quatre appartements deux-pièces et un loft.

"L'aspect sociétal du projet"

Dès le mois de février 2026, cinq logements répartis sur trois étages seront occupés par des personnes en situation de handicap. En faisant cela, "nous restions dans l'aspect sociétal du projet", affirme Alain Jourdan, gérant de la SCI Les Informels et propriétaire de la maison rénovée.

L'association Ornéode, dédiée à la défense des personnes ayant un handicap, est en charge de l'attribution des logements. "L'idée, c'est d'être dans une autonomie accompagnée", explique Thierry Mathieu, président de l'association.

"Chaque niveau s'y prêtait"

Dans l'immeuble en bois d'origine médiévale, "chaque niveau se prêtait à l'installation de logements", affirme Jean Jacques Sill, architecte en chef des Monuments historiques. "Le rez-de-chaussée accueillait autrefois un commerce", ajoute-t-il.

Le bâtiment accueillera d'ailleurs une boutique d'artisans d'art. Un appel à candidatures vient d'être lancé par la Ville d'Alençon.

