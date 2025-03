Seine-Maritime. Benoît Rochet, ancien patron du port de Boulogne Calais, prend les rênes d'Haropa

Il passe d'un port du nord de la France à un autre. Benoît Rochet est le nouveau président du directoire d'Haropa Port, l'entité qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris depuis le 1er juin 2021. Sa nomination est intervenue par décret du président de la République, lundi 24 février. Il exercera donc les fonctions de directeur général et pilotera les actions et la gestion du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, premier port français.

A Calais pendant le Brexit

Polytechnicien et ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, Benoît Rochet était en poste depuis 2017 au Port de Boulogne Calais. Il y a occupé les fonctions de directeur général délégué, avant d'en prendre la tête en 2022. Il a notamment assuré le pilotage du chantier d'extension du port de Calais, le plus grand chantier portuaire mené ces dernières années en France, expérience qui sera sans nul doute utile alors qu'Haropa lance les travaux de la chatière, au Havre. Dans le Pas de Calais, Benoît Rochet a aussi géré le rétablissement de la frontière sur le premier point de passage entre l'Europe et le Royaume-Uni, à la suite du Brexit.

Auparavant, le nouveau capitaine d'Haropa Port a travaillé dans les collectivités départementales du Nord puis de la Vendée, avant de rejoindre Voies navigables de France (VNF) en tant que directeur territorial Nord-Pas-de-Calais, de 2015 à 2017. Benoît Rochet succède à Stéphane Raison, qui a rejoint en septembre dernier EDF, comme directeur en charge de l'installation de grands sites de consommation.