Seine-Maritime. Stéphane Raison quitte la direction générale d'Haropa Port

Il aura été le tout premier directeur général d'Haropa. Stéphane Raison quittera fin août le grand port fluvio-maritime, qui englobe Paris, Rouen et Le Havre, un peu moins de quatre ans après sa nomination. Arrivé du port de Dunkerque en 2020, il avait d'abord été nommé directeur général préfigurateur de la création d'Haropa, alors que les trois ports de l'axe Seine étaient sur le point de fusionner pour devenir le premier port français.

Parmi les dossiers pilotés par le patron d'Haropa, on retiendra notamment la création de la chatière, ce corridor de navigation permettant de relier Port 2000 au port historique du Havre. C'est aussi sous sa présidence que d'importants investissements ont été annoncés par l'armateur MSC sur le port du Havre, où il prévoit d'investir 900 millions d'euros via sa filiale TiL, avec un millier d'emplois à la clé. Haropa a également accueilli le terminal méthanier flottant, en octobre dernier.

Un successeur qui n'est pas connu

Le nom de la personne qui succédera à Stéphane Raison n'est pas encore connu, informe Haropa, ni l'échéance à laquelle elle sera nommée. C'est Christophe Berthelin, actuel directeur général adjoint en charge de la comptabilité et des finances, qui assurera l'intérim. Un intérim qui pourrait durer, car les dirigeants de ports sont des hauts fonctionnaires nommés en Conseil des ministres, et qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre pour former un gouvernement.