Ports : Rouen, Paris et Le Havre s'unissent

Regroupés sous la forme d'un Groupement d'intérêt économique (GIE), nommé HAROPA (HAvreROuenPAris), le port de Paris et les Grands ports maritimes de Rouen et du Havre vont désormais représenter ensemble le 4e port du nord de l'Europe.

"Hub maritime majeur en Europe, HAROPA se positionne comme un système logistique compétitif et durable intégrant la chaine logistique de bout en bout avec une desserte compétitive, efficace et écologique de l’hinterland", annonce les trois acteurs dans un communiqué de presse. "HAROPA génère un total de près de 130 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux." Il représente en outre 40 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects.



"Aujourd’hui, ce corridor économique participe déjà à l'amélioration de la logistique d'approvisionnement du quart Nord-Ouest de la France, génère de nouveaux trafics et concourt au développement économique des territoires dotant la France d’une façade maritime de dimension internationale."