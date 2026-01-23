En ce moment L'amour de ma vie LINH
Musique. Amel Bent en concert à Rouen : un retour très attendu

Société. Après plus d'un an de silence, Amel Bent revient sur scène avec une tournée événement. Elle fera escale à Rouen, pour un concert très attendu par ses fans normands.

Publié le 23/01/2026 à 16h14 - Par Aline
Musique. Amel Bent en concert à Rouen : un retour très attendu
Amel Bent célèbre ses 20 ans de carrière sur scène et passera par le Zénith de Rouen, en avril prochain. - Romain Garcin

Pendant 490 jours, Amel Bent s'est retirée du tumulte médiatique pour se consacrer à l'essentiel : l'écriture et la musique. De ce silence est né un huitième album brut et sans filtre, marqué par l'émotion et la sincérité. Ce nouvel opus, Minuit Une, est le fruit de nuits blanches passées à composer et à transformer ses blessures comme ses forces en chansons. Amel Bent y apparaît fidèle à elle-même : pertinente, parfois impudique, toujours authentique.

Aujourd'hui, l'artiste revient plus libre que jamais et repart à la rencontre de son public.

Une tournée événement avec une date à Rouen

Pour célébrer ses 20 ans de carrière, Amel Bent entame une grande tournée à travers la France et la Belgique. Parmi les dates annoncées, Rouen accueillera l'artiste, offrant au public normand l'occasion de vivre ce retour fort et intime sur scène : rendez-vous le 24 avril prochain !

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Affiche du Minuit Une Tour.Affiche du Minuit Une Tour. - Instagram - @amelbent

Amel Bent que l'on pourra également retrouver en tant que coach pour The Voice sur TF1 dès le 14 février.

Affiche du Minuit Une Tour. - Instagram - @amelbent

Musique. Amel Bent en concert à Rouen : un retour très attendu
