Musique. Amel Bent en concert à Rouen : un retour très attendu

Pendant 490 jours, Amel Bent s'est retirée du tumulte médiatique pour se consacrer à l'essentiel : l'écriture et la musique. De ce silence est né un huitième album brut et sans filtre, marqué par l'émotion et la sincérité. Ce nouvel opus, Minuit Une, est le fruit de nuits blanches passées à composer et à transformer ses blessures comme ses forces en chansons. Amel Bent y apparaît fidèle à elle-même : pertinente, parfois impudique, toujours authentique.

Aujourd'hui, l'artiste revient plus libre que jamais et repart à la rencontre de son public.

Une tournée événement avec une date à Rouen

Pour célébrer ses 20 ans de carrière, Amel Bent entame une grande tournée à travers la France et la Belgique. Parmi les dates annoncées, Rouen accueillera l'artiste, offrant au public normand l'occasion de vivre ce retour fort et intime sur scène : rendez-vous le 24 avril prochain !

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Affiche du Minuit Une Tour. - Instagram - @amelbent

Amel Bent que l'on pourra également retrouver en tant que coach pour The Voice sur TF1 dès le 14 février.