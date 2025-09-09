Météo en Normandie. Orages, vigilance jaune, vagues et submersion, pluies intenses : à quoi s'attendre cette semaine par chez vous ?

Après un début de semaine relativement calme, le ciel normand va rapidement se couvrir. Dès la nuit prochaine, du mardi 9 au mercredi 10, la pluie fera son retour avec un cumul pouvant atteindre 10mm d'ici mercredi soir sur certains secteurs. Une humidité bénéfique pour des sols qui souffrent encore d'un manque d'eau.

Vigilance jaune aux orages ce mardi matin

La journée de mardi commence sous surveillance : la région entière est placée en vigilance jaune pour orages de 4h à 8h. Ces phénomènes, parfois localement intenses, pourront s'accompagner de rafales de vent et de fortes averses passagères.

Vigilance vagues-submersion dès mercredi soir

A partir de 21h mercredi, les côtes de la Manche passeront en vigilance vagues-submersion. Des conditions maritimes dégradées, avec une houle plus marquée, sont attendues. Les promeneurs et riverains sont appelés à la prudence sur le littoral.

Un temps instable toute la semaine

De mercredi à vendredi, la Normandie connaîtra un temps perturbé, alternant entre averses fréquentes et quelques éclaircies temporaires. Les prévisionnistes évoquent également une nouvelle perturbation plus active attendue pour le week-end, qui pourrait accentuer les pluies.

Baisse des températures à partir de jeudi

Les températures, déjà en recul en début de semaine, vont rester stables jusqu'à mercredi avant de connaître une nouvelle baisse dès jeudi et jusqu'à samedi. L'automne semble vouloir s'installer plus franchement, avec une fraîcheur qui se fera ressentir dès le matin.