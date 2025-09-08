Normandie. Grandes marées du 8 au 11 septembre : dates, horaires et conseils pour en profiter

A chaque grande marée, le littoral normand se transforme en une scène grandiose. L'estran dévoile ses immenses bancs de sable, les rochers se couvrent de coquillages et les vagues offrent des tableaux uniques. Ce phénomène attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer la puissance de l'océan et la beauté du paysage.

Dates et coefficients des grandes marées de septembre 2025

Le rendez-vous est déjà fixé :

Lundi 8 septembre : coefficient 101

: coefficient 101 Mardi 9 septembre : coefficients 104 / 106

: coefficients 104 / 106 Mercredi 10 septembre : coefficients 106 / 104

: coefficients 106 / 104 Jeudi 11 septembre : coefficients 101 / 96

Avec des coefficients dépassant 100, les grandes marées de septembre promettent des hauteurs d'eau spectaculaires et un marnage impressionnant.

La pêche à pied, une tradition normande pendant les grandes marées

En Normandie, les grandes marées sont synonymes de découvertes gourmandes. Coquillages, palourdes ou bigorneaux se dévoilent aux plus attentifs. Mais la pêche à pied doit se pratiquer avec respect de l'environnement : ne pas prélever plus que nécessaire et préserver les habitats marins pour que la magie opère encore longtemps.

Attention aux dangers : sécurité avant tout

Derrière la beauté du spectacle, la mer reste imprévisible. En 2024, plus de 400 personnes ont été isolées par la marée sur les côtes normandes. La vigilance est donc essentielle :