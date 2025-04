Normandie. Les grandes marées sont de retour dès ce week-end sur le littoral

Entre dimanche 27 et mercredi 30 avril, les grandes marées sont de retour sur le littoral normand. Lundi 28 avril, le coefficient le plus fort atteindra 108. Comme pour chaque épisode de grandes marées, la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord appelle à la prudence les promeneurs attirés sur la façade maritime. En 2024, 407 personnes se sont retrouvées isolées par la marée.

Les conseils de sécurité

Les bons conseils pour éviter de mobiliser les secours et de se mettre en danger sont de préparer avec soin sa balade ou sa partie de pêche à pied. Il faut regarder les horaires de marée, prévenir quelqu'un de son départ, avoir un téléphone portable, avoir des habits visibles, consulter la météo. En cas de problème en mer, il faut contacter les secours au 196 ou sur le canal 16 des VHF.

Les coefficients du dimanche 27 sont de 101 et 105, 108 pour les deux marées de lundi 28, 107 et 105 pour le mardi 29 et 101 et 96 pour le mercredi 30 avril.