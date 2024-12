Météo. Le littoral normand sous le vent pour le réveillon

Un grand coup de vent froid est prévu du mardi 31 décembre, 10h au mercredi 1er janvier, 18h sur tout le littoral nord-ouest de la France. "Les rafales pourront atteindre jusqu'à 50/55 nœuds, soit environ 95 à 100km/h, mercredi 1er", souligne la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. Les autorités appellent à la prudence spécialement en cette période de fêtes. "Il est recommandé de reporter les sorties en mer, de ne pas aller contrôler son mouillage pendant l'alerte mais de le faire avant et après, ou encore d'être attentif aux messages des préfectures concernant les déplacements le long du littoral."

La préfecture maritime rappelle aussi que les fusées de détresse déclenchent l'intervention des secours et ne doivent donc être utilisées qu'en cas de danger, et non pas comme des feux d'artifice.

En cas d'urgence en mer, contactez les CROSS au 196 ou sur VHF canal 16.

