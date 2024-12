Météo. Retour de la neige en Normandie prévu ce week-end : à quoi s'attendre

Météo. Selon Météo France, la Normandie pourrait voir le retour de la neige le week-end des 4 et 5 janvier. Températures proches de 0°C, flocons attendus dans l'Eure et l'Orne… Mais rien n'est encore certain quant à la quantité ou à la durée de cet épisode neigeux.