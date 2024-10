Grandes marées. Des coefficients jusqu'à 112 : nouveau phénomène dès mercredi en Normandie

Soyez très vigilants sur l'estran ou en mer, à compter de mercredi 16 octobre. Un nouvel épisode de grandes marées frappe le littoral normand jusqu'au dimanche 20 octobre inclus. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord prend déjà ses précautions pour effectuer de la prévention, alors que les coefficients atteindront 112, le vendredi 18 octobre. La veille, un coefficient de 110 est attendu, et il sera de 111 le samedi.

Quelques conseils de prudence

De très forts coefficients qui pourraient attirer beaucoup de monde sur le littoral, et notamment les amateurs de pêche à pied. "Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", rappelle le préfet maritime, alors qu'en 2023, 344 personnes se sont retrouvées dans cette situation.

Pour secourir chaque personne, d'importants moyens sont engagés. Il convient donc d'être vigilant, pour ne pas mobiliser les secours à cause de négligence. Pensez donc toujours à vérifier la météo, les coefficients et les horaires de marée, à ne pas être seul et avertir vos proches, avoir un moyen de communication, et à conserver un point de repère visuel sur le littoral.

"Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF", conclut la préfecture.