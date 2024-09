Grandes marées. La préfecture lance un appel à la prudence sur le littoral

Les grandes marées se caractérisent par une différence marquée entre la haute et la basse mer, ce qui intensifie les courants marins. Cette rapide montée des eaux représente un danger pour ceux qui s'aventurent imprudemment sur l'estran. En 2023, 344 personnes ont dû être secourues après avoir été piégées par la marée. La plupart de ces incidents sont dus à un manque d'attention ou à une mauvaise connaissance des conditions locales.

Rappels de sécurité : comment éviter le danger

Avant de partir en bord de mer, il est essentiel de prendre quelques précautions. Les autorités recommandent de vérifier la météo et les horaires des marées, accessibles sur le site officiel. Il est également conseillé de ne jamais partir seul, d'informer un proche de son itinéraire et d'emporter un moyen de communication, tel qu'un téléphone portable chargé dans une pochette étanche. Avoir un point de repli sécurisé et garder des repères visuels peut également s'avérer salvateur.

Un spectacle à admirer avec précaution

Bien que les grandes marées soient un spectacle naturel fascinant, il convient d'en profiter en toute sécurité. Les amateurs de pêche à pied, très attirés par ces moments où l'estran se découvre, doivent être particulièrement vigilants. D'autres activités comme le char à voile, le fat bike ou encore le land art sont idéales pour découvrir le littoral sous un autre angle, tout en respectant les consignes de prudence.

En cas d'urgence, les bons réflexes

Si vous êtes témoin ou victime d'un incident en mer, il est primordial de contacter les secours en appelant le 196 ou via le canal 16 sur une radio VHF. N'attendez pas que la situation se complique avant de réagir. Les grandes marées sont un moment privilégié pour découvrir la beauté du littoral, à condition d'en connaitre les dangers.