Littoral. Trop de personnes isolées par la marée selon la préfecture maritime

Deux personnes ont été isolées par la marée à Agon-Coutainville vendredi 20 septembre. Ce qui a mobilisé le canot Le Val de la SNSM d'Agon-Coutainville et l'hélicoptère H160 Belligou de la flottille 32F basée à Maupertus. Deux autres personnes dans le secteur de Coudeville dans la Manche ont vécu la même mésaventure, avec là, l'engagement de l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile. Un adulte et un enfant partis à la pêche à pied à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados ont eu aussi été isolés, même s'ils ont réussi à regagner la côte avant l'engagement de moyens de secours. La préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord appelle à la prudence avec les grandes marées, et à se renseigner avant d'aller se balader en bord de mer. Elles se terminent demain.