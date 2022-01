Un des plus célèbres casinos de la côte normande, le Casino Barrière est situé face à la plage de la cité balnéaire de Deauville (Calvados). Machine à sous, poker, jeux de table, jeux électroniques et bien d'autres encore vous attendent. Le casino accueille également des spectacles de danse et d'humour et possède également un restaurant gastronomique.

Casino Barrière, 2 rue Edmond Blanc, Deauville. Ouvert de 10h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche, de 10h à 3h le vendredi, et de 10h à 4h le samedi et les veilles de jours fériés. Tél. 02 31 14 31 14.

