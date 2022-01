Houlgate. La cité balnéaire de Houlgate

Cité balnéaire parfois surnommée "la perle de la côte fleurie", Houlgate (Calvados) allie sports et loisirs dans un cadre dynamique et familial. Le rivage est orné de villas et hôtels de la Belle-époque et de bâtisses dans un style à colombages typiquement normand. Moins connue que ses voisines, Deauville et Cabourg, Houlgate permet d'éviter la foule estivale tout en profitant des nombreuses activités disponibles.

Office du tourisme de Houlgate, 10 Boulevard des Belges. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Tél. 02 31 24 34 79.

