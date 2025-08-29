En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Tourisme. Pourboires en Normandie : les vacanciers de cet été parmi les moins généreux de France

Tourisme. Selon une étude, la Normandie se place en bas du classement national pour les pourboires laissés par les vacanciers. Malgré un budget repas correct et une note globalement positive, les clients se montrent moins enclins à récompenser le service.

Publié le 29/08/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Tourisme. Pourboires en Normandie : les vacanciers de cet été parmi les moins généreux de France
En Normandie, à peine un client sur trois laisse un pourboire. - Unsplash

L'été 2025 a confirmé une tendance : seulement 34% des repas pris dans les restaurants normands se sont conclus par un pourboire. Ce chiffre, l'un des plus bas de France, place la région avant-dernière du classement national de l'entreprise sunday, juste devant l'Occitanie (31%).

A titre de comparaison, les visiteurs de Bretagne sont bien plus enclins à glisser quelques pièces ou à arrondir l'addition : un repas sur deux donne lieu à un pourboire. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce taux atteint 48%, tandis que l'Ile-de-France et le Grand Est plafonnent à 40%.

Des additions dans la moyenne nationale

Ce faible taux ne s'explique pas par des dépenses particulièrement basses. En Normandie, le ticket moyen est de 42€ par repas, un montant aligné avec la moyenne française.

Autrement dit, les vacanciers qui s'attablent dans la région dépensent “normalement” pour leur repas, mais se montrent plus discrets lorsqu'il s'agit de laisser un extra au personnel.

Une satisfaction correcte, mais légèrement inférieure ailleurs

L'étude s'intéresse aussi à la note moyenne attribuée aux restaurants. En Normandie, elle s'élève à 4,5/5, soit un bon score mais légèrement inférieur à celui des Pays de la Loire (4,7/5) ou de la Nouvelle-Aquitaine (4,8/5).

Cela peut jouer sur la générosité des clients : un repas jugé satisfaisant mais pas exceptionnel entraîne souvent moins de spontanéité au moment du pourboire. Mais la tendance normande montre surtout que la générosité dépend aussi de la culture et des habitudes de consommation des vacanciers.

Un paradoxe pour une région réputée conviviale

La Normandie est pourtant une destination très prisée, associée à la convivialité, aux produits du terroir et à une gastronomie qui séduit chaque été des milliers de visiteurs : fromages, fruits de mer, cidre, pommes…

Pourtant, les données collectées révèlent une réalité plus nuancée : l'expérience culinaire est jugée correcte, les dépenses sont dans la moyenne, mais le pourboire ne suit pas.

Comment sunday a mené son étude

Pour réaliser ce classement, sunday, spécialiste des paiements au restaurant, a analysé plus de 3 millions d'additions réglées entre le 1er juillet et le 25 août 2025 dans ses restaurants partenaires. Sunday est une solution de paiement digital pour restaurants, permettant de régler via QR code, d'ajouter un pourboire ou de laisser une note en quelques secondes.

Attention : ces résultats ne reflètent pas toute la restauration en France, mais offrent un éclairage sur les comportements des vacanciers à table, région par région.

