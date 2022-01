Hôtels, restaurants : l'été 2011 plutôt médiocre à Rouen

“La saison n’est pas bonne”, annonce Philippe Coudy, trésorier de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie de Haute-Normandie et gérant de plusieurs restaurants à Rouen. Les premières tendances collectées par le syndicat professionnel le confirment : “la majorité de nos adhérents estime que cet été a été moyen, passable ou mauvais”.

En cause : l’absence de grands événements, comme l’Armada ou le festival Normandie Impressionniste l’an passé, la pluie et la morosité économique. Pour autant, l’été n’a pas été catastrophique. “C’est plus calme, mais nous avons un taux d’occupation d’environ 80 %”, admet Alexandra Delaunay (Hôtel de la Cathédrale). “A Rouen, le taux d’occupation reste supérieur à ceux d’autres grandes ville françaises”, note de son côté Jérôme Crunelle (Ibis Rive droite).