Label "Normandie Qualité Tourisme" : les lauréats à Rouen et en Seine-Maritime

Ce label, qui est né en 2001, a pour but de mettre en avant la démarche qualité entreprise par certains établissements pour la plus grande satisfaction de leurs clients. Pour obtenir ce label les entreprises doivent répondre à un certain nombre de critères comme le respect des normes d'hygiène, fiscales et sociales, la satisfaction de la clientèle est aussi, bien entendu, prise en compte. Les candidats sont évalués par un "client mystère". Le label est attribué pour trois ans et peut être renouvelé.

Parmi les heureux nouveaux labellisés figurent deux adresses rouennaises :

- Restaurant Dame Cakes à Rouen

- Restaurant Le Saint Hilaire à Rouen

D'autres établissements de Seine-Maritime ont également vu leur label renouvelé.

- Musée Industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville

- Musée des Traditions et Arts Normand à Martainville-Epreville

- Hôtel-restaurant de l’Europe à Rouen