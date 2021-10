En questions. "Les gens ne se méfient pas assez de l'impact du soleil en Normandie"

Mélanie Fresnel est coordinatrice à la Ligue contre le cancer à Caen. Elle donne quelques conseils pour se protéger des rayons du soleil cet été.

Quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on s'expose ?

Il ne faut pas s'exposer entre midi et 16 heures, il est fortement recommandé de mettre de l'indice 50, ce qui n'empêche pas de bronzer, remettre de la crème toutes les deux heures et après chaque sortie de baignade. Enfin, c'est moins connu, mais il faut penser à mettre sa crème dans un sac isotherme et ne pas la laisser en plein soleil car ça diminue grandement son efficacité.

Les gens se protègent-ils plus du soleil qu'avant ?

Oui, les gens ont plus conscience de la dangerosité, mais c'est vrai que les touristes ne se méfient pas forcément du soleil dans la région, car ils ne sont pas dans le Sud. Pourtant, il y a des UV.

Quelles sont les conséquences du soleil sur la peau ?

Déjà, les coups de soleil qui peuvent aller jusqu'à des brûlures très importantes. Les insolations également, il faut penser à mettre une casquette, surtout pour les enfants. De manière répétée, toutes ces choses peuvent conduire à des cancers de la peau. Aujourd'hui en France, il y a encore 80 000 cas de cancers de la peau dus en majorité au soleil.

Comment sensibiliser les gens ?

Nous organisons des stands sur les plages. Il y en aura un le 15 août à Bernières-sur-Mer. Nous distribuons notamment des bracelets blancs qui deviennent rouges au contact des UV. À ce moment-là, il faut mettre de la crème.