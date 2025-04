Ouistreham. Entre terre et mer, je suis partie pour une chevauchée matinale sur la plage

8h45, arrivée au centre équestre de Ouistreham. Déjà habillée et équipée pour la balade, je n'ai plus qu'à me mettre en selle ! Je retrouve Anne-Laure Gigard, monitrice, qui m'indique que je vais "prendre Tulipe pour ce matin". Un tour au manège pour ressangler la selle, ajuster les étriers, et en avant !

Se laisser porter

Avant d'atteindre la plage il faut emprunter une portion de route. "Un cheval est considéré comme un véhicule, il doit respecter le Code de la route… Enfin, c'est au cavalier de le faire évidemment." Je dois avouer que ça me fait un peu bizarre de devoir m'arrêter au Stop à dos de cheval, mais je respecte la consigne. La monitrice ouvre la voie, et Tulipe reproduit absolument tout ce que fait son congénère devant lui. Donc je n'ai absolument pas à m'occuper de lui, je me laisse porter. "Vous verrez, on dit de lui qu'il est aussi confortable qu'un canapé", me sourit Anne-Laure Gigard. Et effectivement, en passant au trot, c'est à peine si je suis secouée. Nous alternons marche et trot le long de la route durant un petit quart d'heure, et la plage se profile enfin au bout du chemin.

Nous allons droit vers la mer pour nettoyer les jambes pleines de boue des chevaux. Bercée par le bruit des vagues et la cadence du cheval au pas, les timides rayons de soleil qui filtrent à travers les nuages… Je passerais bien la journée ici moi. "On propose ces balades aux débutants comme aux confirmés", m'explique la monitrice. "Une fois sur la plage on se sépare en deux groupes de niveaux : les débutants, et les confirmés qui partent galoper." Ce matin nous allons en rester au trot, prenant le temps d'apprécier le paysage. Nous avons même un phoque qui vient nous saluer, sortant son petit museau noir de l'eau, et nous suivant depuis la mer.

"Les personnes sont toujours super contentes de ces balades, puis ils peuvent faire ça en famille, ce sont de bons souvenirs." Ce que je comprends aisément : il est 9h30, nous avons la plage de Ouistreham pour nous, c'est un peu un moment hors du temps… Mais la réalité nous rattrape, et il est déjà temps de rentrer. Une dernière accélération, et je donne un dernier coup de rênes, fini la récréation pour les chevaux. Pour rentrer rien de plus simple : "Les chevaux ont un excellent sens de l'orientation", je me laisse guider une fois de plus. 10h30, je ramène Tulipe dans son box après une dernière caresse, elle l'a bien méritée !

Pratique. Les balades durent 1h30/2h pour 45€, réservation au 02 31 96 41 41.