Normandie Horse Show. Toute une semaine dédiée au cheval à Saint-Lô

Du 26 juillet au 3 août, le pôle hippique de Saint-Lô accueillera de nouveau le Normandie Horse Show. Cette semaine du cheval sera rythmée par les compétitions. L'événement en organise cinq avec différents niveaux de difficulté, des amateurs aux professionnels. Le public pourra d'abord assister à deux concours de saut d'obstacles de jeunes chevaux et poney. A partir du jeudi 31 juillet, place aux choses sérieuses avec un concours de saut international 2 et 3 étoiles. Plusieurs concours d'élevage, par race, seront aussi au programme. Le Cob Normand, cheval emblématique de la région, sera à l'honneur.

Il y aura différentes ventes de chevaux les 1er, 2 et 3 août avec deux ventes aux enchères en soirée et en journée une vente à l'amiable de poulains. Le haras sera visitable gratuitement, des balades à poney et à cheval seront possibles et les 24 et 31 juillet, des spectacles équestres réalisés dans la cour du haras seront proposés. Tendance Ouest sera sur place pour une émission spéciale en direct de l'événement.

Pratique. Le détail du programme est sur le site polehippiquestlo.fr.