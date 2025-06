Transition énergétique. Un projet à 35 millions d'euros pour électrifier les quais de deux ports normands

C'est officiel : le projet Normandy Docks Power (NDP) est lancé. Grâce à un accord signé avec l'Union européenne, Ports de Normandie annonce enclencher la transformation énergétique de ses infrastructures, jeudi 12 juin dans un communiqué. D'ici fin 2027, les ferries et navires de croisière pourront se brancher à quai à Cherbourg et Ouistreham, limitant l'usage de leurs moteurs à l'arrêt. Résultat : moins de CO 2 , moins de bruit et une meilleure qualité de vie pour les riverains.

Un projet à 35,8 millions d'euros pour verdir les quais

Financé à hauteur de 10,74 millions d'euros par l'Europe via le mécanisme AFIF (Alternative fuel infrastructure facility), le projet bénéficie aussi du soutien de la Caisse des dépôts et de plusieurs collectivités normandes. L'objectif : installer des infrastructures de connexion électrique pour les navires sur trois postes à Cherbourg (ferries et croisière) et un à Ouistreham.

Réduire l'empreinte carbone des escales en Normandie

Le chantier vise à décarboner 70% des escales dans les ports concernés. Ce sont près de 14 000 tonnes de CO 2 qui seront évitées chaque année, sans compter la baisse des nuisances sonores et polluantes. Une avancée majeure dans la transition énergétique du transport maritime.

Travaux en cours, livraison entre 2026 et 2027

Les travaux débutent progressivement, avec des livraisons prévues fin 2026 à Ouistreham et sur le quai croisière de Cherbourg, et fin 2027 pour les quais ferry. A terme, c'est toute la façade maritime normande qui se prépare à un avenir plus propre et plus durable.