Les naufragés des airs se ruent sur le Transmanche

Les grosses perturbations sur le trafic aérien ce vendredi 16 avril ont provoqué un afflux important de passagers vers les gares maritimes de la région comme à Cherbourg et Ouistreham. De nombreux voyageurs, notamment des vacanciers britanniques, se sont rabattus sur le Transmanche. Britanny Ferries estime qu'il y a eut 30% de fréquentation en plus aujourd'hui sur ses lignes. Pas facile à gérer mais la compagnie a mis les bouchées doubles. Et tout s'est bien passé.

Bonus AUDIO / Les explications de Martine Jourdrain, présidente du directoire de la Brittany Ferries.